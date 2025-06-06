ВОЙНА В УКРАИНЕ
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НАТО уберет Украину из основной программы
Организаторы саммита альянса в Гааге уберут украинскую повестку из главных заседаний, чтобы не спровоцировать Трампа
НАТО уберет Украину из основной программы
Президент Украины Владимир Зеленский / Reuters
6 июня 2025 г.

Организаторы июньского саммита НАТО в Гааге изо всех сил стараются провести его быстро, не акцентируя внимание на Украине и тщательно продумав каждую деталь — чтобы президент Владимир Зеленский оказался в городе, но не спровоцировал Дональда Трампа, пишет агентство Reuters.

Организаторы саммита до последнего не понимали, приглашать ли президента Украины. В итоге визит согласовали, но официального приглашения от НАТО до сих пор нет, отмечает издание. По данным дипломатов, его, возможно, пригласят только на неформальный ужин перед началом саммита — а от участия в основной части встречи он будет отстранен.

Скорее всего, украинский лидер получит приглашение на ужин с королем Нидерландов, а не на заседание Совета НАТО-Украина, уточняет издание. Формат его участия до сих пор остается неясным — и это, по мнению дипломатов, может стать компромиссом, который устроит всех.

Такая осторожность объясняется желанием Нидерландов не раздражать Вашингтон — и, в особенности, не повторить февральского конфликта, когда Трамп публично унизил Зеленского в Белом доме и на несколько дней приостановил американскую помощь Киеву.

Европейские союзники Украины хотят показать Москве, что не сдают позиции, но при этом боятся очередного всплеска раздражения Трампа, который на саммите 2018 года уже угрожал выйти из НАТО.

Если Зеленский не появится вовсе, «это будет катастрофа с точки зрения пиара», признал один из высокопоставленных дипломатов НАТО.

После смерти папы римского Франциска два лидера формально помирились на встрече в Ватикане. Но с тех пор общаются в основном дистанционно. Зеленский дважды звонил Трампу в Белый дом — каждый раз разговор проходил не тет-а-тет, а в окружении Эммануэля Макрона, Олафа Шольца, Кира Стармера и Дональда Туска.

Тем временем Трамп планирует представить саммит НАТО в Гааге как свою дипломатическую победу: как пишет Reuters, на встрече члены НАТО публично согласятся увеличить расходы на оборону до 5% ВВП — в соответствии с давними требованиями главы Белого дома.



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