Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Лондон пытается сорвать нормализацию российско-американских отношений и переговоры по Украине. В интервью журналу «Национальная оборона» он отметил, что Европейское крыло НАТО усиливает блокирование России в Балтийском регионе, игнорируя диалог между Москвой и Вашингтоном.

«Нынешнее обострение обстановки срежиссировано Лондоном, заинтересованным в срыве шагов по нормализации российско-американских отношений, а также переговоров по Украине», — заявил Патрушев.

По его словам, последний саммит Евросоюза показал курс на масштабную милитаризацию Европы, что приведет к росту военных угроз. Он подчеркнул, что страны НАТО намеренно нагнетают обстановку в Балтийском регионе, а их военно-морские силы провоцируют эскалацию.

«Высока вероятность дальнейшего усиления угроз российской портовой инфраструктуре и свободе судоходства», — отметил он, добавив, что морские провокации Запада продолжаются со времен «холодной войны».

Патрушев заявил, что главным гарантом безопасности России в регионе остается Балтийский флот. По его словам, боеготовность флота активно повышается, а его возможности позволяют эффективно действовать не только в акватории Балтики, но и на дальних маршрутах.

Россия не допустит посягательств на свои интересы в Балтийском регионе, подчеркнул Патрушев, отметив, что новые члены НАТО «лезут из кожи вон», чтобы доказать лояльность Западу, не осознавая, в какую опасную игру ввязались».

Он также заявил, что Финский залив не является собственностью какой-либо одной страны, и все государства обязаны соблюдать нормы международного морского права.

Затронув тему Арктики, Патрушев заявил, что Запад давно пытается милитаризировать регион из-за конкуренции за ресурсы и транзитные маршруты.

«Попытки милитаризации Арктики уже давно стали частью западной геополитической повестки. Это прежде всего связано с нарастанием мировой конкуренции за природные ресурсы, что порождает глобальное экономическое противоборство и борьбу за новые транзитные маршруты. В связи с этим значимость богатейшего полярного региона будет только возрастать», — считает он.