ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Кровь в мечети Франции
Исламофоб с ножом напал на прихожан мечети Хадиджа на юге Франции, один человек погиб
Кровь в мечети Франции
Марш против исламофобии во Франции / Reuters
28 апреля 2025 г.

Уровень исламофобии во Франции достиг критической отметки. 25 апреля мужчина с ножом напал на прихожанина в мечети на юге Франции, нанеся ему множество ранений. Жертва скончалась на месте. Спустя сутки поисков подозреваемый сам явился в полицию в Италии, сообщили французские власти в понедельник.

Инцидент произошел в мечети Хадиджа в городе Ла-Гранд-Комб. По данным следствия, в момент нападения в здании находились только двое: нападавший и его жертва — молодой человек по имени Абубакар. После уборки в мечети он был смертельно ранен множественными ударами ножа. Как сообщают местные СМИ, нападавший записывал атаку на мобильный телефон и выкрикивал оскорбления в адрес Аллаха.

Французский прокурор Абделькрим Грини сообщил, что расследование рассматривает «в первую очередь» версию об исламофобском мотиве, но не исключает и другие сценарии. Он назвал кадры нападения, просмотренные в рамках следствия, «ужасающими».

В воскресенье сотни людей собрались на митинг против исламофобии на площади Республики в Париже, выражая солидарность с семьей убитого. Активисты и участники шествия держали плакаты с лозунгами «Исламофобия убивает» и «Справедливость для Абубакара».

Президент Франции Эммануэль Макрон резко осудил убийство, подчеркнув, что «расизм и религиозная ненависть никогда не найдут места во Франции». Премьер-министр Франсуа Байру назвал преступление «актом исламофобской мерзости», а министр юстиции Жеральд Дарманен — «подлым убийством, ранящим сердца всех верующих».

Гранд-мечеть Парижа выпустила заявление с требованием квалифицировать нападение как террористический акт и подчеркнула «масштаб и серьезность» инцидента для безопасности мусульманской общины.

По словам прокурора Грини, для поимки подозреваемого было задействовано около 70 следователей. Особое внимание уделялось предотвращению возможных новых нападений. В понедельник стало известно, что разыскиваемый, родившийся во Франции в 2004 году и ранее не судимый, сдался в полицию в Италии.

Французская правозащитная организация SOS Racisme также выступила с заявлением, подчеркнув рост в стране враждебной риторики в отношении мусульман.

Мечеть Хадиджа в Ла-Гранд-Комбе, где произошло нападение, остается под охраной полиции. Власти Франции пообещали полное расследование всех обстоятельств трагедии.


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us