Уровень исламофобии во Франции достиг критической отметки. 25 апреля мужчина с ножом напал на прихожанина в мечети на юге Франции, нанеся ему множество ранений. Жертва скончалась на месте. Спустя сутки поисков подозреваемый сам явился в полицию в Италии, сообщили французские власти в понедельник.

Инцидент произошел в мечети Хадиджа в городе Ла-Гранд-Комб. По данным следствия, в момент нападения в здании находились только двое: нападавший и его жертва — молодой человек по имени Абубакар. После уборки в мечети он был смертельно ранен множественными ударами ножа. Как сообщают местные СМИ, нападавший записывал атаку на мобильный телефон и выкрикивал оскорбления в адрес Аллаха.

Французский прокурор Абделькрим Грини сообщил, что расследование рассматривает «в первую очередь» версию об исламофобском мотиве, но не исключает и другие сценарии. Он назвал кадры нападения, просмотренные в рамках следствия, «ужасающими».

В воскресенье сотни людей собрались на митинг против исламофобии на площади Республики в Париже, выражая солидарность с семьей убитого. Активисты и участники шествия держали плакаты с лозунгами «Исламофобия убивает» и «Справедливость для Абубакара».

Президент Франции Эммануэль Макрон резко осудил убийство, подчеркнув, что «расизм и религиозная ненависть никогда не найдут места во Франции». Премьер-министр Франсуа Байру назвал преступление «актом исламофобской мерзости», а министр юстиции Жеральд Дарманен — «подлым убийством, ранящим сердца всех верующих».

Гранд-мечеть Парижа выпустила заявление с требованием квалифицировать нападение как террористический акт и подчеркнула «масштаб и серьезность» инцидента для безопасности мусульманской общины.

По словам прокурора Грини, для поимки подозреваемого было задействовано около 70 следователей. Особое внимание уделялось предотвращению возможных новых нападений. В понедельник стало известно, что разыскиваемый, родившийся во Франции в 2004 году и ранее не судимый, сдался в полицию в Италии.

Французская правозащитная организация SOS Racisme также выступила с заявлением, подчеркнув рост в стране враждебной риторики в отношении мусульман.

Мечеть Хадиджа в Ла-Гранд-Комбе, где произошло нападение, остается под охраной полиции. Власти Франции пообещали полное расследование всех обстоятельств трагедии.



