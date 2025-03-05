ПОЛИТИКА
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Торговая война Дональда Трампа
После объявления о повышении импортных тарифов для крупнейших торговых партнеров США Мексика и Канада ограничились угрозами, а Китай повысил тарифы на американскую сельхозпродукцию
Торговая война Дональда Трампа
/ REUTERS
5 марта 2025 г.

Президент США Дональд Трамп объявил торговую войну Мексике, Канаде и Китаю — крупнейшим торговым партнерам Америки. Это привело к немедленной ответной реакции.

4 марта 2025 года Трамп ввел 25%-е тарифы на товары из Мексики и Канады, а также повысил тарифы на китайскую продукцию до 20%. Ответ Китая не заставил себя ждать — новые тарифы на американские сельхозтовары составляют до 15%, а также расширены экспортные ограничения на американские компании.

Канада и Мексика сразу же начали подготовку ответных мер. Канада намерена ввести тарифы на более чем 100 млрд долларов американских товаров, а Мексика объявила, что назовет целевые товары до конца недели. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила намерение ответить на эти меры, хотя пока надеется на деэскалацию конфликта.

Трамп заявил, что тарифы введены из-за дефицита торговли с этими странами и ситуации с наркотиками. Он также отметил, что это может вызвать экономические потрясения, но отметил, что фермеры лишь выиграют от ответных мер других стран. Однако, несмотря на его уверения, финансовые рынки отреагировали падением, а эксперты предсказывают негативные последствия для бизнеса.

Канада, в частности, не скрывает недовольства, называя это «экономической войной» с ближайшим союзником США. В свою очередь, Китай выразил готовность продолжать борьбу до конца, подчеркнув, что готовится к возможной эскалации конфликта в торговой сфере.

Трамп утверждает, что тарифы — это мощный инструмент, который ранее не использовали, но предупреждения экспертов говорят о долгосрочных последствиях, которые могут затронуть все слои американской экономики.

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