ПОЛИТИКА
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США атаковали Ходейду и Джауф
США нанесли 6 авиаударов по провинциям Ходейда и Джауф в Йемене, сообщают хуситы
США атаковали Ходейду и Джауф
Удары США по Йемену / Reuters
17 марта 2025 г.

США нанесли шесть авиаударов по йеменским провинциям Ходейда и Джауф, заявили поддерживаемые Ираном хуситы из движения «Ансарулла».

Как сообщает телеканал Al Masirah, два удара были нанесены по хлопкоперерабатывающему заводу в городе Зебид (провинция Ходейда), четыре удара пришлись по правительственному комплексу в городе Хазм (провинция Джауф).

Информации о последствиях атак пока нет, официальные лица США ситуацию не комментировали.

7 марта хуситы дали Израилю четырехдневный срок на открытие гуманитарных коридоров в Газу, угрожая возобновить морские атаки.

15 марта Дональд Трамп объявил в Truth Social, что отдал приказ о «массированном ударе» по хуситам в Йемене.

В ответ лидер движения Абдулмалик аль-Хуси заявил, что новая атака США лишь усилит военный потенциал движения.

«Американские военные корабли и самолеты теперь являются нашими законными целями», – заявил он.

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