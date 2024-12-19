МИР
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Китай ускоряет гонку вооружений
Китай увеличил ядерный арсенал до 600 боеголовок, продолжая стремительное наращивание сил, что вызывает обеспокоенность США
Китай ускоряет гонку вооружений
Китай увеличил свой ядерный арсенал до 600 активных боеголовок / Reuters
19 декабря 2024 г.

Китай увеличил свой ядерный арсенал до 600 активных боеголовок, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом, заявило Министерство обороны США в ежегодном докладе о военной мощи Китая.

Пентагон отмечает, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) планирует довести этот показатель до тысячи боеголовок к 2030 году и продолжать наращивание как минимум до 2035 года.

НОАК активно разрабатывает новые межконтинентальные баллистические ракеты, что, по мнению экспертов, существенно улучшит ядерные возможности Китая. Однако доклад подчеркивает, что модернизация армии сталкивается с внутренними препятствиями.

В 2023 году были отстранены 15 высокопоставленных военных чиновников и руководителей оборонной промышленности, включая главу Ракетных войск НОАК. Это вызвано новой волной коррупции, которая, как отмечается в докладе, подрывает доверие к высшим эшелонам власти.

Доклад появился на фоне приближающейся инаугурации Дональда Трампа, чья администрация определит дальнейшую стратегию США в отношении Китая и Тайваня. Некоторые американские чиновники считают, что Китай может готовиться к вторжению на Тайвань к 2027 году, но представитель Пентагона заявил, что нападение не является «неизбежным», и США располагают мощными средствами сдерживания.

Китай отвергает обеспокоенность Вашингтона. Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что ядерная стратегия Пекина сосредоточена на самообороне и носит минимальный характер. Она обвинила США в использовании ядерного вопроса для достижения «абсолютного стратегического доминирования».

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