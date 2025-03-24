ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Начались переговоры США и России
В столице Саудовской Аравии начались закрытые переговоры делегаций США и России по вопросам Черного моря и прекращения огня
Начались переговоры США и России
Стартовали переговоры делегаций США и России / Reuters
24 марта 2025 г.

В отеле The Ritz-Carlton в Эр-Рияде стартовали переговоры делегаций США и России. Встреча проходит за закрытыми дверями. Сотрудники Службы госбезопасности Саудовской Аравии потребовали от журналистов покинуть территорию отеля, сообщает ТАСС.

Как ранее заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков, главной темой переговоров станет возможное возобновление черноморской инициативы, связанной с безопасностью судоходства. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнял, что также будут обсуждаться другие аспекты прекращения войны в Украине.

Российскую делегацию представляют глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Накануне в Эр-Рияде прошла встреча делегаций США и Украины. По ее итогам министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что дискуссия была конструктивной и затрагивала, в частности, энергетические вопросы.

Ранее он отмечал, что встреча будет в большей степени технической. В украинскую делегацию вошли эксперты по энергетике, а также представители морских и воздушных сил.

Первая очная встреча делегаций США и России в Эр-Рияде состоялась 18 февраля. Вскоре после нее президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Стороны обсуждали частичное прекращение огня и отказ от ударов по энергетической инфраструктуре. Однако четкие технические параметры этого соглашения пока не определены.

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