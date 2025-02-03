ПОЛИТИКА
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Трамп продавил Мексику
США отложили введение 25%-ных пошлин после обещания Мехико усилить границу. Трамп требует остановить поток наркотиков и мигрантов
Трамп продавил Мексику
Дональд Трамп / Фото: Reuters
3 февраля 2025 г.

США и Мексика достигли соглашения об отсрочке введения 25%-ных пошлин на мексиканский импорт на один месяц. Договоренность была достигнута после того, как президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявила о немедленном усилении северной границы 10 тыс. бойцов Национальной гвардии для борьбы с наркотрафиком, особенно фентанила.

Трамп заявил, что переговоры с Мексикой по безопасности границы продолжатся под руководством госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента и министра торговли Говарда Лутника.

Ранее в субботу Трамп подписал указ о введении с вторника 25%-ных пошлин практически на все товары из Канады и Мексики, а также 10%-ных пошлин на китайский импорт. Канада уже объявила ответные меры, пообещав ввести 25%-ные пошлины на американские товары на сумму 155 млрд канадских долларов.

Фондовые рынки отреагировали падением на новости о пошлинах, но частично восстановились после достижения соглашения с Мексикой. Экономисты предупреждали, что тарифы могли привести к росту цен в США и экономическому спаду, учитывая, что Мексика является крупнейшим торговым партнером США.

Это не первый случай, когда Трамп угрожает Мексике пошлинами. В свой первый президентский срок он отступил от подобных планов после того, как Мексика согласилась усилить контроль над миграцией.


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