Израильские интересы безопасности важнее гуманитарных обязательств в Газе, заявил юрист Госдепа США на заседании Международного суда ООН в Гааге.

Юрист Джошуа Симмонс подчеркнул: Израиль не обязан сотрудничать с ближневосточным агентством ООН по делам палестинцев (БАПОР). По его словам, у Израиля есть «веские и серьезные» основания считать, что БАПОР связан с ХАМАС. Впрочем, ни Симмонс, ни Тель-Авив за прошедший год так и не предоставили каких-либо доказательств того, что агентство связано или сотрудничало с ХАМАС. Пока это больше похоже на очередную выдумку Израиля.

Суд в Гааге рассматривает, нарушает ли израильский запрет на сотрудничество с БАПОР международное право. В октябре израильский кнессет проголосовал за полный разрыв с агентством. С тех пор Израиль блокирует любую гуманитарную помощь в Газу.

Симмонс заявил, что США поддерживают доставку помощи, но не считают, что Израиль обязан пускать именно БАПОР.

«БАПОР — не единственный вариант», — подчеркнул он, но не стал говорить о том, что Израиль блокирует не только агентство ООН, но и вообще любые гуманитарные инициативы.

При этом Симмонс заметил, что Генассамблея ООН не имеет полномочий заставлять государства сотрудничать с конкретными организациями. По его словам, расширенное толкование норм права может подорвать авторитет международного суда. Это попытка США отвлечь внимание от блокады на вопросы к ООН, хотя главная проблема в том, что Израиль отказывается пропускать любую помощь в Газу.

Израиль в письменных показаниях сообщил суду, что не доверяет БАПОР, и обвинил международное право в двойных стандартах. Тель-Авив утверждает, что действует в рамках международного гуманитарного права. Это неправда: использование голода в качестве оружия нарушает конвенцию ООН о геноциде и приравнивается к преступлению против человечности.

Процесс в Гааге продлится пять дней. В нем участвуют 13 судей во главе с новым председателем — профессором международного права Юдзи Ивасавой из Японии.



