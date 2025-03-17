США приняли решение выйти из Международного центра по преследованию преступлений РФ против Украины, пишет The New York Times (NYT). Это стало сигналом об изменении американской позиции по российско-украинскому конфликту.

Прежняя администрация Джо Байдена считала президента РФ Владимира Путина «ответственным за преступления в Украине» и расследовала действия российских военных на оккупированных территориях, отмечает газета.

Однако кабинет Трампа решил отказаться от расследования. Решение, которое, как ожидается, будет официально объявлено вечером 17 марта, станет еще одним показательным сдвигом в политике Вашингтона на украинском направлении.

США присоединились к многонациональной расследовательской группе в 2023 году — она была создана для расследования действий лидеров, ответственных за нарушение суверенитета Украины, включая союзников России — Беларусь, Северную Корею и Иран.

Выход из группы стал частью более широкого тренда при администрации Трампа, которая дистанцировалась от подхода Байдена в вопросах международного правосудия. США были единственной страной за пределами Европы, сотрудничавшей с группой, направив старшего прокурора Министерства юстиции для работы с расследователями из Украины и европейских стран.

Это решение также последовало за сокращением работы команды по преследованию военных преступников (WarCAT). Она была создана в 2022 году для привлечения российских официальных лиц к ответственности за преступления, совершенные после начала конфликта.

Бывший генеральный прокурор Меррик Гарланд активно поддерживал преследование военных преступников, и команда WarCAT играла ключевую роль в оказании помощи украинским прокурорам. В декабре 2023 года американские прокуроры добились первых обвинений в военных преступлениях против российских солдат в рамках закона, принятого в 1996 году.

Недавние высказывания президента Трампа, в которых он все чаще критикует руководство Украины и все меньше осуждает Москву, свидетельствуют о нарастающем сближении с Путиным. На этой неделе, как ожидается, состоится телефонный разговор двух лидеров, ключевая тема — 30-дневное перемирие, предложенное Вашингтоном и Киевом.



