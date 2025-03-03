ВОЙНА В ГАЗЕ
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Арабский парламент осудил действия Израиля
Арабский парламент осудил решение Израиля прекратить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, назвав это военным преступлением и требуя вмешательства ООН
Арабский парламент осудил действия Израиля
Арабский парламент / Reuters
3 марта 2025 г.

Арабский парламент, входящий в Лигу арабских государств, резко осудил запрет Израиля на поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. В заявлении организации это названо военным преступлением и преступлением против человечности.

Представители арабских стран подчеркнули, что подобные действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права, а также конвенций, гарантирующих доступ помощи мирному населению. Парламент призвал Совет Безопасности ООН и другие международные структуры немедленно вмешаться и обязать Израиль обеспечить поставки без каких-либо условий.

Отдельно прозвучало предостережение о недопустимости использования голода как оружия, особенно в священный месяц Рамадан, что угрожает жизням мирных жителей.

Израиль объяснил свое решение окончанием первой фазы перемирия, которая длилась 42 дня. Израильские власти также заявили, что продолжение соглашения было возможно, если бы ХАМАС согласился на новый план переговоров, предложенный спецпредставителем президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Однако ХАМАС отказался, и Израиль объявил о прекращении поставок.

Тель-Авив также заявил, что не станет соблюдать перемирие, если не будет выполнен пункт об освобождении пленных.

В ответ ХАМАС назвал перекрытие гуманитарных поставок военным преступлением, подчеркнув, что это нарушает перемирие и усугубляет гуманитарный кризис в секторе Газа.

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