Сотни проиранских иракских боевиков пересекли сирийскую границу в понедельник, чтобы помочь силам режима Асада в борьбе с повстанцами, захватившими Алеппо на прошлой неделе. По данным источников Reuters, ливанская «Хезболла» пока не планирует присоединяться к боевым действиям.

Не менее 300 боевиков, преимущественно из иракских групп «Бадр» и «Нуджаба», перешли границу в воскресенье вечером, используя грунтовую дорогу во избежание официального пограничного перехода. Высокопоставленный сирийский военный источник подтвердил агентству, что бойцы пересекали границу малыми группами во избежание авиаударов.

Захват Алеппо стал крупнейшим успехом антиасадовских сил за последние годы. Правительственные войска полностью контролировали город с 2016 года, когда взяли его в осаду.

Глава основной сирийской оппозиционной группы за рубежом Хади аль-Бахра заявил Reuters, что повстанцам удалось так быстро захватить город из-за того, что «Хезболла» и другие проиранские группировки были отвлечены конфликтом с Израилем.

По словам источников, «Хезболла», являвшаяся ключевым союзником Асада, вывела старших офицеров из северной Сирии для участия в наземной войне против Израиля. Организация пока не получала просьб о вмешательстве и не готова отправлять силы после изнурительного конфликта.

Россия, чье вступление в конфликт в 2015 году решительно изменило военный баланс в пользу Асада, продолжает поддерживать его и анализирует ситуацию на местах. В воскресенье, по сообщениям российских военных блогеров, был отстранен генерал Сергей Кисель, командовавший российскими силами в Сирии.

Сирийское правительство сообщило, что сирийские и российские ВВС наносят удары по позициям повстанцев в сельской местности к востоку от Алеппо. По данным организации «Белые каски», авиаудары также затронули жилые районы города и лагерь перемещенных лиц в провинции Идлиб, где погибли семь человек, включая пятерых детей.