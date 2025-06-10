ПОЛИТИКА
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Генсек НАТО: перемирие в Украине может привести к…
Рютте заявил, что перемирие в Украине угрожает Европе новой войной, и призвал страны милитаризироваться или «начинать учить русский»
Генсек НАТО: перемирие в Украине может привести к…
/ Reuters
3 часа назад

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что прекращение огня в Украине позволит России нарастить запасы вооружений, тем самым создавая угрозу для стран альянса. Об этом он сказал в ходе выступления в Chatham House в Лондоне.

На вопрос, возрастут ли риски для НАТО после заключения прочного перемирия в Украине, Рютте ответил: «Это не мнение, это факт». По его словам, даже во время активной фазы войны Россия способна восполнять запасы, пусть и ограниченно, а в случае перемирия это будет происходить намного быстрее.

Рютте заявил, что Москва уже готовится к потенциальной войне с НАТО. Он напомнил, что разведки Германии и Литвы ранее предупреждали: Россия может быть готова нанести удар по странам альянса в течение ближайших пяти лет.

НАТО, по словам Рютте, необходимо совершить «квантовый скачок» в сфере обороны. В частности, он призвал увеличить мощность ПВО в четыре раза, а также резко нарастить производство бронетехники и боеприпасов.

Если не нарастить военные расходы до 5% от ВВП , жителям Британии придется «учить русский», сказал Рютте.

Он привел сравнение: «РФ производит за три месяца столько же боеприпасов, сколько весь НАТО — за год». По словам генсека, у альянса просто не хватает систем ПВО, чтобы прикрыть даже 5% восточного фланга.

Рютте заявил, что в случае нападения на одну из стран НАТО последствия для агрессора будут «разрушительными» — будь то Россия или кто-либо еще. При этом он подчеркнул, что помимо России, серьезную угрозу представляет и Китай, который стремительно наращивает военный потенциал.

Он также заявил, что Украина — на «необратимом пути» в НАТО и «останется там же и после [июньского] саммита [в Гааге]».

Рютте заверил: США — все так же привержены НАТО, но слишком долго несли основное бремя оборонных расходов, и теперь очередь за Европой и Канадой. «У американцев широкие плечи, но Европа и Канада должны делать больше», — сказал глава альянса.

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