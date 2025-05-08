ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Киев: «парадное перемирие» нарушено более 700 раз
Министр иностранных дел Украины заявил о сотнях нарушений объявленного Москвой перемирия по случаю Дня Победы
Киев: «парадное перемирие» нарушено более 700 раз
/ AFP
8 мая 2025 г.

Украинский МИД обвинил Москву в более чем 700 нарушениях трехдневного прекращения огня, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным к 9 мая. По словам министра иностранных дел Украины Андрия Сибиги, уже зафиксировано не менее 734 нарушений. При этом сам Киев официально не принимал участия в соглашении.

«Предсказуемо, «парадное перемирие» Путина оказалось фарсом», — заявил Сибига.

Он подчеркнул, что российские войска продолжают наступательные действия по всей линии фронта, осуществив как минимум 63 штурмовые операции с момента начала объявленного режима прекращения огня в полночь.

Перемирие было приурочено к годовщине окончания Второй мировой войны в Европе, которую Россия ежегодно отмечает 9 мая. В этом году в параде на Красной площади примут участие более двух десятков иностранных лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина, который утром встретился с Путиным в Кремле.

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