ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Туск после разговора с Трампом о войне: «Нас ждут трудные дни»
Премьер Польши обвинил Москву в срыве стамбульских переговоров и призвал усилить давление на РФ
Туск после разговора с Трампом о войне: «Нас ждут трудные дни»
/ Reuters
16 мая 2025 г.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что российская сторона фактически сорвала переговоры с Украиной, прошедшие в Стамбуле 16 мая. По его словам, Москва отказалась обсуждать перемирие в присутствии США и выдвинула заведомо неприемлемые условия. «Россия в Стамбуле де-факто сорвала переговоры и отказалась от прекращения огня. Это условия, которые невозможно принять не только Украине, но и всем нам», — цитирует его слова польское издание RMF-24.

Разговор с президентом США Дональдом Трампом и лидерами Франции, Германии, Великобритании и Украины состоялся вскоре после окончания переговоров. «Это была еще одна встреча нашей пятерки и звонок президенту Трампу, на фоне последних событий в Турции», — написал Туск в соцсетях, опубликовав фото с обсуждения. Он добавил, что главной задачей остается сохранение единства между Европой и США в вопросе мира в Украине.

По словам Туска, в Стамбуле стало очевидно, что российская делегация не была готова к содержательному диалогу. «Никакой доброй воли мы там не увидели. Россияне не хотели и не собирались договариваться, особенно при участии американцев», — сказал он. Туск отметил, что поведение Москвы нельзя назвать конструктивным: это демонстрация пренебрежения и нежелания завершать войну.

«Мы продолжаем работать ради мира, но не скрываем: нас, вероятно, ждут очень трудные дни», — подытожил глава польского правительства. Он призвал к усилению давления на Россию и подчеркнул, что срыв переговоров требует твердого и скоординированного ответа со стороны Запада.

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