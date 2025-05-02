ПОЛИТИКА
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Россия: поможем Талибану бороться с террористами
Москва заявила о готовности помогать Кабулу в борьбе с ДАЕШ и объявила об отмене юридических барьеров для полноценного партнерства
Россия: поможем Талибану бороться с террористами
/ AP
2 мая 2025 г.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Москва будет оказывать всестороннюю помощь талибам в борьбе с террористической группировкой ДАЕШ-Хорасан, действующей в Центральной Азии. Об этом он сообщил в интервью агентству РИА, комментируя решение Верховного суда РФ о приостановке запрета на деятельность Талибана в стране.

«Это результат длительной и кропотливой работы. Теперь нет препятствий для полноценного партнерства с Кабулом, в том числе в сфере безопасности», — отметил Кабулов. По его словам, Россия «видит и ценит» усилия талибов в борьбе с общей угрозой — афганским филиалом ДАЕШ.

Хотя официального признания талибского режима пока не последовало, но дипломатические контакты, по словам Кабулова, идут в штатном режиме. В Москву уже направлен афганский посол, а Россия предложила расширить присутствие Афганистана на своей территории.

Кабулов добавил, что Москва готова обсуждать ситуацию в Афганистане и с Западом, включая США, но требует «конструктивного подхода» и разморозки афганских активов в зарубежных банках. Талибан вернулся к власти в августе 2021 года после вывода коалиционных войск США и НАТО.

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