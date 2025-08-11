Беспилотники атаковали две промзоны в Нижегородской области
Очевидцы зафиксировали пролет беспилотника над Арзамасом. В местных пабликах сообщили о взрывах в городе, а также опубликовали видео с момента атаки на Арзамасский приборостроительный завод (АПЗ).
Беспилотники атаковали две промзоны в Нижегородской области / TRT Russian
Позднее Telegram-каналы сообщили о взрывах в Дзержинске, также расположенном в Нижегородской области. По информации местных властей, во время атаки на промышленные зоны в Арзамасе один человек погиб, а еще двое получили ранения.