ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Беспилотники атаковали две промзоны в Нижегородской области
Очевидцы зафиксировали пролет беспилотника над Арзамасом. В местных пабликах сообщили о взрывах в городе, а также опубликовали видео с момента атаки на Арзамасский приборостроительный завод (АПЗ).
Беспилотники атаковали две промзоны в Нижегородской области / TRT Russian
11 августа 2025 г.

Позднее Telegram-каналы сообщили о взрывах в Дзержинске, также расположенном в Нижегородской области. По информации местных властей, во время атаки на промышленные зоны в Арзамасе один человек погиб, а еще двое получили ранения.

