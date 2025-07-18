Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии выпуска в Национальном университете обороны. В своей речи он поздравил 241 офицера, завершивших курсы командного состава, включая 80 иностранных военных из дружественных стран.

Эрдоган подчеркнул: «Каждый офицер — это гордость турецкой армии и источник надежды для нашего народа. Пусть Аллах хранит вас от бед и откроет путь к успеху». Он особо отметил военных из Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, ТСРК, Боснии и других стран, прошедших обучение в университете.

Президент напомнил, что созданный в 2016 году Национальный университет обороны стал одним из ведущих мировых учреждений в сфере военного образования. По его словам, университет играет ключевую роль в подготовке будущих генералов, разработке стратегий и укреплении оборонного потенциала Турции.

«Наши дроны, беспилотники, современные сухопутные, воздушные и морские платформы формируют новую концепцию войны, и именно мы задаем ее параметры», — заявил Эрдоган. Он отметил, что помимо внешнего фронта, Турция также укрепляет внутренний: «Мы продолжаем исторические шаги, чтобы усилить единство, сплоченность и волю нации».

Глава государства напомнил, что турецкая армия всегда соблюдала моральные принципы войны.

«Ни в одной из самых кровавых битв мы не тронули женщин, детей и стариков. Мы никогда не теряли человечности», — сказал он.

Президент напомнил о текущих геополитических вызовах: «Старый мировой порядок рушится. Мы находимся в периоде постлиберальной трансформации. Только сильные и дальновидные страны смогут занять место в новой архитектуре глобальной безопасности».

Эрдоган подчеркнул, что Турция активно инвестирует в передовые технологии и усиливает позиции в оборонной промышленности: «Наши военные — не только воины, но и стратеги. Они обеспечивают региональную и глобальную безопасность».

Он также рассказал об открытии шести новых мечетей на территории университета и выразил благодарность всем, кто внес вклад в развитие учреждения.

Обращаясь к союзникам, Эрдоган заявил: «Пусть никто не тревожится. Мы преодолели тысячи испытаний. Нас не смогли сломить ни предатели, ни враги. Мы вновь и вновь восстаем из пепла».

Эрдоган завершил речь обещанием мира и справедливости: «Рано или поздно победит братство. Победит человечность. А на нашей земле воцарится справедливость, свобода и сотрудничество».

Он пожелал успеха новым офицерам и выразил уверенность, что они укрепят связи между Турцией и дружественными странами. Также он помянул павших воинов и поблагодарил ветеранов.