ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль чувствует безнаказанность
В результате очередного израильского обстрела Газы погибли шесть жителей сектора, Тель-Авив предупреждает: «‎это только начало»‎
Израиль чувствует безнаказанность
В результате израильских ударов по Газе погибли 6 человек / AFP
19 марта 2025 г.

Израильская авиация 19 марта нанесла новые удары по сектору Газа, в результате которых, по данным палестинских медиков, погибли не менее шести человек. Армия Израиля заявила, что атаковала объект ХАМАС на севере сектора. Однако в палестинском движении подчеркнули, что целью атаки был жилой дом, а все погибшие — мирные жители.

18 марта в результате израильских авиаударов погибли более 400 человек, сообщили в Минздраве Газы. Это один из самых кровопролитных дней за последние полтора года конфликта. Израильские власти предупредили, что операция «только начинается», намекая, что продолжат обстрелы и убийства мирного населения.

Обе стороны обвиняют друг друга в срыве перемирия, которое обеспечивало временную передышку 2,3 млн жителей Газы после 17 месяцев войны. В среду израильская армия сбросила листовки с приказами эвакуироваться жителям Бейт-Хануна и Хан-Юнуса, объявив их «зонами боевых действий».

«Оставаться в убежищах или палатках опасно для вашей жизни и жизни ваших близких. Немедленно эвакуируйтесь», — говорилось в листовке на арабском языке.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что возобновил удары после того, как ХАМАС отверг предложение продлить перемирие до апреля. Однако это не соответствует действительности: палестинское движение напротив настаивало на переходе ко второй части перемирия и полному прекращению конфликта. Нетаньяху же наотрез отказался — во многом ради собственной политической карьеры и поддержки ультраправых радикалов в правительстве.

Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас назвала происходящее в Газе «неприемлемым» и обсудила ситуацию с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что эскалация «подрывает усилия арабских государств» по мирному урегулированию.

Западные страны и Израиль не хотят, чтобы ХАМАС играл какую-либо роль в Газе после войны. Тель-Авив по-прежнему продвигает план Дональда Трампа по выселению палестинцев из Газы в другие страны. Теперь вместо Иордании и Египта Трамп хочет заставить жителей эксклава переместиться в Судан и Сомали.


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