ВОЙНА В ГАЗЕ
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Что Нетаньяху подарил Трампу?
Премьер Израиля передал американскому президенту золотой пейджер — намек на израильскую атаку по ливанцам
Что Нетаньяху подарил Трампу?
Трамп Нетаньяху / AP
5 февраля 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу золотой пейджер и обычный — вероятно, в знак признания секретной израильской операции в Ливане в сентябре прошлого года. 

17 сентября 2024 года по всему Ливану взорвались тысячи пейджеров, убив и ранив сотни человек. На следующий день детонации произошли в сотнях раций, что привело к новым жертвам. 

По данным ливанских властей, погибло не менее 37 человек, включая мирных жителей — женщин и детей, а ранения получили около 3 тыс. Израиль сразу заподозрили в организации атаки, однако Тель-Авив почти месяц отрицал свою причастность. Но в ноябре премьер Нетаньяху публично признал, что за смертоносным нападением стоят израильские спецслужбы. 

Трамп назвал операцию Израиля «‎великолепной операцией»‎, пишет The New York Times (NYT). В ответ президент США преподнес Нетаньяху совместную фотографию с подписью: «Биби, великому лидеру». 

Другой, гораздо более крупный подарок американского лидера Израилю — решение выселить палестинцев из Газы. 4 февраля Трамп заявил, что США «возьмут на себя управление» сектором Газа — возможно, с помощью американских войск. Палестинцы, проживающие в эксклаве, должны будут покинуть эту территорию и переселиться в Египет и Иорданию. 

Это ошеломляющее предложение может кардинально изменить ситуацию на Ближнем Востоке и привести к перемещению более 2 млн человек. 

«США возьмут на себя управление сектором Газа и наведут там порядок, — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с Нетаньяху. 

«‎Мы возьмем этот участок под контроль и займемся обезвреживанием всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия на территории, выровняем участок и избавимся от разрушенных зданий», — подчеркнул Трамп. 

На вопрос, готов ли он отправить американские войска для заполнения вакуума безопасности в секторе Газа, Трамп не исключил такой возможности. 


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