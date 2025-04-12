Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, участвовавший в Анталийском дипломатическом форуме (ADF), ответил на вопросы корреспондента агентства «Анадолу».

Попшой отметил, что сотрудничество и экономические связи между Турцией и Молдовой имеют давнюю историю.

«Мы рады, что у нас с Турцией такие прочные связи», — подчеркнул он.

Министр также заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Молдовы Майя Санду поддерживают хорошие отношения, а сотрудничество с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом он оценивает как очень продуктивное.

«Я чрезвычайно доволен нашими отношениями с моим другом и коллегой Хаканом Фиданом», — отметил Попшой.

Глава молдавской дипломатии отдельно поблагодарил Турцию за еt роль в процессе урегулирования российско-украинской войны.

«Мы признательны Турции за то, что она выступает посредником, содействует миру и поддерживает диалог между сторонами», — заявил он.

По словам министра, Молдова верит, что Турция продолжит вносить вклад в установление мира, и выразил надежду, что все партнеры в Европе и за Атлантикой также будут способствовать восстановлению стабильности в регионе.

Говоря об атмосфере на Анталийском дипломатическом форуме, Попшой отметил, что участвует в нем во второй раз и впечатлен широким представительством стран из Европы, Азии, Африки и других регионов.

«Вы можете встретить здесь людей, с которыми в обычных условиях знакомство заняло бы годы. Кроме того, здесь и наши друзья из Турции, с которыми у нас тесные связи», — добавил он.

Министр подчеркнул, что необходимо укреплять не только политические, но и экономические связи между Молдовой и Турцией.

«Я с нетерпением жду продолжения контактов с нашими турецкими коллегами для углубления политического и экономического партнерства», — сказал Попшой.