Дональд Трамп провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудил прекращение российско-украинской войны. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

«У нас был очень хороший и продуктивный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — заявил Трамп.

По его словам, существует «очень хороший шанс», что этот «ужасный и кровопролитный конфликт» наконец завершится.

Затем американский лидер добавил: «Но! Прямо сейчас тысячи украинских солдат находятся в окружении российскими войсками и в очень уязвимом положении».

Трамп добавил, что «настоятельно попросил президента Путина сохранить их жизни», отметив, что «это была бы ужасная бойня, подобной которой мир не видел со времен Второй мировой войны».

Ранее на этой неделе Киев принял предложение США о 30-дневном перемирии по итогам переговоров в Джидде, после чего Вашингтон возобновил военную и разведывательную помощь Украине.

В Кремле усомнились в прочности предлагаемого соглашения и потребовали дополнительных разъяснений от Вашингтона. В четверг вечером в Москве должны были состояться переговоры российского президента и спецпосланника США Стива Уиткоффа.