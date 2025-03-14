ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Трамп просит Путина выпустить ВСУ из Курской области
Трамп сообщил о разговоре с Путиным, которого «настоятельно попросил» позволить украинским подразделениям покинуть территорию РФ живыми
Трамп просит Путина выпустить ВСУ из Курской области
/ Reuters
14 марта 2025 г.

Дональд Трамп провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудил прекращение российско-украинской войны. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

«У нас был очень хороший и продуктивный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — заявил Трамп.

По его словам, существует «очень хороший шанс», что этот «ужасный и кровопролитный конфликт» наконец завершится.

Затем американский лидер добавил: «Но! Прямо сейчас тысячи украинских солдат находятся в окружении российскими войсками и в очень уязвимом положении».

Трамп добавил, что «настоятельно попросил президента Путина сохранить их жизни», отметив, что «это была бы ужасная бойня, подобной которой мир не видел со времен Второй мировой войны».

Ранее на этой неделе Киев принял предложение США о 30-дневном перемирии по итогам переговоров в Джидде, после чего Вашингтон возобновил военную и разведывательную помощь Украине.

В Кремле усомнились в прочности предлагаемого соглашения и потребовали дополнительных разъяснений от Вашингтона. В четверг вечером в Москве должны были состояться переговоры российского президента и спецпосланника США Стива Уиткоффа.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us