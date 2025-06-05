Украинские военные заявили о первом с начала полномасштабной войны уничтожении пусковых установок российского оперативно-тактического комплекса «Искандер» на территории России. По данным Генштаба ВСУ, удар был нанесен по позициям 26-й ракетной бригады РФ в районе города Клинцы Брянской области. Совместная операция СБУ и ВСУ, как утверждается, позволила предотвратить очередной удар по украинским городам.

Одна из установок сдетонировала, еще две, по словам украинской стороны, получили серьезные повреждения. Видео с предполагаемым моментом взрыва было опубликовано в открытом доступе. Потерь среди гражданских, по официальной информации, нет.

Российские военные происшествие пока не комментировали. Однако некоторые российские милитари-блогеры признают, что на видео видно попадание по военному объекту и последующий взрыв, но не подтверждают, что речь идет именно об «Искандерах».

По словам Центра стратегических коммуникаций ВСУ, уничтоженные комплексы могли быть использованы для ударов по Киеву и другим городам Украины в течение последнего года.

Ранее, 1 июня, украинские спецслужбы провели масштабную атаку дронами на военные аэродромы в глубине российской территории. По разным оценкам, в разной степени (до полного уничтожения) повреждены могли быть от 20 до 40 самолетов. Официально Киев заявил о 41 пораженной единице. Среди них — стратегические бомбардировщики, носители крылатых ракет и самолет-разведчик.