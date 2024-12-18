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Алиев: Татарстан — первый инвестор в Карабахе
Президент Азербайджана рассказал, какое зарубежное предприятие первым инвестировало в освобожденный Карабах
Алиев: Татарстан — первый инвестор в Карабахе
/ Пресс-служба раиса РТ
18 декабря 2024 г.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Татарстан стал первым зарубежным инвестором в освобожденном Карабахе.

«Есть инвестиционные проекты. Первый, кстати, инвестиционный проект, был осуществлен Татарстаном. Это сервисный центр КАМАЗ в Джебраильском районе, который был открыт руководителем Татарстана [Рустамом Миннихановым] и мной», – заявил Алиев в интервью российским агентствам, отвечая на вопрос о развитии освобожденных территорий.

В июне 2023 года был открыт центр обслуживания, созданный при участии ПАО «КАМАЗ». Проект был реализован совместным российско-азербайджанским предприятием — «Автолизинг Азербайджан».

«Так что мы и инвестиций ждем, и подрядчикам тоже будем рады», – добавил азербайджанский президент.

Алиев также рассказал, что в эти дни Баку принимает делегацию из Татарстана, в ходе которой он встречался в татарским лидером.

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