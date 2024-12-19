Власти Ирака сообщили о репатриации 1 905 сирийских военнослужащих, которые нашли убежище в стране накануне падения режима Башара Асада. Как заявили в Минобороны Ирака, оружие военных временно осталось в руках иракских властей и будет передано новому сирийскому правительству после его формирования.

Согласно заявлению, опубликованному Иракским новостным агентством (INA), среди репатриированных — офицеры и младшие офицеры, дислоцированные на пограничном переходе аль-Букамаль. Военные запросили убежище в Ираке 7 декабря из-за стремительных событий, происходивших в Сирии.

«7 декабря сирийские военные, включая офицеров, солдат и пограничников с поста аль-Букамаль, вошли в Ирак, прося о защите в связи с последними событиями в Сирии», — говорится в заявлении.

Иракские вооруженные силы разрешили им пересечь границу по гуманитарным соображениям, после получения официальных разрешений.

Режим Башара Асада, который находился у власти почти 25 лет, пал 8 декабря после того, как оппозиционные группы взяли под контроль Дамаск. Сам Асад покинул страну, получив убежище в России.



