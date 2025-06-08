ПОЛИТИКА
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Отец Маска приехал в Москву на форум «Царьграда»
Эррол Маск участвует в «Форуме будущего 2050» и комментирует ссору сына с Трампом
Отец Маска приехал в Москву на форум «Царьграда»
/ AFP
8 июня 2025 г.

Отец Илона Маска, инженер и предприниматель Эррол Маск, прибыл в Москву для участия в «Форуме будущего 2050», организованном институтом «Царьград». Его имя значится в числе спикеров на сайте мероприятия, которое проходит 9–10 июня.

Среди тем форума — освоение космоса, цифровая оборона, технологический суверенитет и традиционные ценности.

В интервью «Известиям» Эррол Маск прокомментировал недавний публичный конфликт между его сыном и Дональдом Трампом. По его словам, и Илон, и Трамп находятся под сильным стрессом, что и привело к обострению.

«Илон совершил ошибку, я думаю, но он устал. Он хочет придерживаться принципов: не давать демократам реализовывать их глупые идеи», — заявил Маск-старший. При этом он уверен, что в итоге победит Трамп: «Он президент, он был избран».

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