Отец Илона Маска, инженер и предприниматель Эррол Маск, прибыл в Москву для участия в «Форуме будущего 2050», организованном институтом «Царьград». Его имя значится в числе спикеров на сайте мероприятия, которое проходит 9–10 июня.

Среди тем форума — освоение космоса, цифровая оборона, технологический суверенитет и традиционные ценности.

В интервью «Известиям» Эррол Маск прокомментировал недавний публичный конфликт между его сыном и Дональдом Трампом. По его словам, и Илон, и Трамп находятся под сильным стрессом, что и привело к обострению.

«Илон совершил ошибку, я думаю, но он устал. Он хочет придерживаться принципов: не давать демократам реализовывать их глупые идеи», — заявил Маск-старший. При этом он уверен, что в итоге победит Трамп: «Он президент, он был избран».