ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Центральная Азия получит новый крупнейший мост
Таджикистан подписал соглашение с китайской Zhejiang Communications Construction Group на строительство самого длинного моста в Центральной Азии, его протяженность составит 1500 метров
Центральная Азия получит новый крупнейший мост
Таджикистан / AA Archive
28 февраля 2025 г.

Министерство транспорта Таджикистана и китайская компания Zhejiang Communications Construction Group Co Ltd заключили договор о строительстве самого протяженного моста в Центральной Азии.

Сооружение длиной 920 метров (с подъездными путями – 1500 метров) возведут в Нурабадском районе в рамках третьего этапа строительства автодороги Обигарм – Нуробод. Новый мост соединит берега реки Сурхоб и станет частью стратегии превращения Таджикистана в транзитный узел региона.

До сих пор рекорд по длине моста принадлежал Казахстану – Бухарминский мост, открытый в 2023 году, составляет 1316 метров.

Перед началом работ технико-экономическое обоснование проекта провели специалисты из Южной Кореи, Китая и местные инженеры.

Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим заявил, что строительство моста имеет стратегическое значение для экономики страны.

«Объект должен быть завершен в установленные сроки и с высоким качеством. Китайский подрядчик намерен уложиться в четыре года, но с учетом современных технологий сдача может произойти раньше», — отметил он.

Zhejiang Communications Construction Group — ведущая китайская государственная корпорация, работающая в 139 странах. В числе ее проектов самый длинный в мире трансокеанский мост Ханчжоу Бэй (36 км) и крупнейшие шлюзовые ворота порта Антверпена.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us