ТУРЦИЯ
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Турция ожидает от Ирака решимости в борьбе с PKK
Министр Фидан в интервью иракскому телеканалу рассказал о сотрудничестве Багдада и Анкары в сфере безопасности
Турция ожидает от Ирака решимости в борьбе с PKK
/ AA
8 апреля 2025 г.

Анкара ожидает от Багдада активных действий против PKK, сопоставимых по масштабу и решимости с борьбой против ДАЕШ. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью иракскому телеканалу UTV.

По его словам, признанная в Турции (а также в ЕС и США) террористической PKK контролирует значительные территории на севере Ирака, в том числе район Синджара, и представляет угрозу как для Турции, так и для безопасности региона в целом.

Фидан подчеркнул, что Турция приветствует недавнее решение иракских властей официально признать PKK угрозой. Он выразил уверенность, что иракские патриоты «очистят страну» от боевиков — как в курдских, так и в арабских районах, — так же, как ранее были вытеснены отряды ДАЕШ.

Министр также указал, что PKK действует вне контроля официальных структур, занимается контрабандой оружия и наркотиков, вмешивается в местное управление и вербует людей силой.

Фидан напомнил, что Турция в последние годы развивает с Ираком сотрудничество в сфере безопасности и открывает для Багдада доступ к своей оборонной промышленности. Он отметил, что Турция готова оказывать поддержку Ираку в сфере обороны и безопасности, в том числе через поставки продукции ВПК.

Министр подчеркнул, что вооруженная группировка, не подчиняющаяся центральным властям, несовместима с идеей суверенного государства. Если же PKK действительно откажется от оружия, отметил Фидан, это принесет пользу курдским сообществам в Турции, Ираке и Сирии.

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