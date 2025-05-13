Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. В ходе беседы были рассмотрены двусторонние отношения между Турцией и Италией, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Президент Эрдоган отметил, что Турция готова оказать всестороннее содействие в прекращении войны между Украиной и Россией. Он заявил, что Анкара готова, в том числе, принять у себя возможные переговоры, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира.

Он также подчеркнул важность сохранения текущих дипломатических возможностей. По словам главы государства, «необходимо не упустить открывшееся окно возможностей» и активизировать усилия, направленные на установление мира.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры в Стамбуле без предварительных условий. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность организовать встречу. Президент США Дональд Трамп поддержал инициативу. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие в переговорах 15 мая.