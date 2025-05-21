ТУРЦИЯ
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Шимшек укрепляет инвестиционный фронт Турции в Дохе
Министр финансов ведет переговоры о капитале, реформах и проектах с Катаром и Косово
Шимшек укрепляет инвестиционный фронт Турции в Дохе
/ TRT Haber
39 минут назад

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек провел 20 мая в Дохе серию встреч с представителями Катара и Косово, сосредоточив внимание на прямых инвестициях, торговом расширении и региональных партнерствах.

Сначала Шимшек встретился с вице-премьером Косово Эмилией Реджепи. Обсуждались пути укрепления двусторонней торговли и механизмы стимулирования инвестиций.

Затем состоялись переговоры с министром финансов Катара Али бин Ахмедом аль-Кувари, в ходе которых обсуждалось углубление экономического сотрудничества, совместные проекты в третьих странах и диверсификация финансовых потоков.

Выступая на встрече с представителями катарского бизнеса в рамках Катарского экономического форума, Шимшек представил Турцию как устойчивую и перспективную юрисдикцию для иностранных инвесторов. Он подчеркнул сильную инфраструктуру, динамичный рынок труда, ориентированную на рост промышленную политику и антикризисные реформы, проводимые в стране.

По итогам форума участники поддержали идею создания совместной рабочей группы для активизации деловых контактов и запуска конкретных инвестиционных инициатив.

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