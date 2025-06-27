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Мужчина устроил поджог в переполненном метро Сеула
Мужчина устроил поджог в переполненном метро Сеула / TRT Russian
13 часов назад

В Сеуле мужчина устроил поджог в вагоне метро, залив пол горючей жидкостью и поднеся к ней огонь. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент возгорания и панику среди пассажиров.

Несколько человек получили ранения, однако погибших удалось избежать. По данным следствия, 67-летний подозреваемый, находясь под влиянием бредовых идей, связанных с процессом развода, тщательно подготовил нападение — приобрёл бензин, распродал имущество и изучил маршруты движения метро.

Прокуратура предъявила мужчине обвинение в покушении на убийство и поджоге.

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