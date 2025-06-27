В Сеуле мужчина устроил поджог в вагоне метро, залив пол горючей жидкостью и поднеся к ней огонь. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент возгорания и панику среди пассажиров.

Несколько человек получили ранения, однако погибших удалось избежать. По данным следствия, 67-летний подозреваемый, находясь под влиянием бредовых идей, связанных с процессом развода, тщательно подготовил нападение — приобрёл бензин, распродал имущество и изучил маршруты движения метро.

Прокуратура предъявила мужчине обвинение в покушении на убийство и поджоге.