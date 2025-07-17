Министерство обороны Турции назвало израильские авиаудары по центру Дамаска «открытой провокацией против надежд на мир и стабильность в регионе». Заявление прозвучало на фоне достигнутого в среду перемирия в сирийской провинции Эс-Сувейда, где в результате столкновений погибли более 30 человек.

Турецке оборонное ведомство резко осудило израильские действия: «Воздушные удары, нанесенные Израилем по центру Дамаска после атак на юг Сирии, являются открытой провокацией, нацеленной на надежды региона на мир и стабильность».

Анкара обвинила Израиль в подрыве исторического шанса для Сирии: «Сирия, после долгих страданий подошедшая к важному порогу на пути к мирной жизни и реинтеграции с международным сообществом, нуждается в поддержке усилий по установлению прочного мира и безопасности, чтобы не упустить историческую возможность».

Турция назвала израильские действия нарушением международного права: «Атаки Израиля, явно нарушающие международное право, представляют собой опасный подход, игнорирующий региональный мир и безопасность и демонстрирующий намерение распространить конфликты».

В заявлении также содержится призыв к прекращению агрессии: «Израиль, своим наглым и не знающим границ поведением втягивающий весь регион в нестабильность и хаос, должен немедленно прекратить свои агрессивные действия, которые могут привести к необратимым последствиям в близкой к нам географии».

Турция связала ситуацию в Сирии с кризисом в Газе: «С другой стороны, в Газе продолжается гуманитарная катастрофа, обречение гражданского населения на голодную смерть и массовые убийства».

Ранее МВД Сирии подтвердило новое соглашение о перемирии в Эс-Сувейде, предусматривающее полную реинтеграцию провинции под власть центрального правительства. Столкновения вспыхнули между вооруженными друзскими ополченцами и бедуинскими группировками после того, как стороны захватили автомобили друг у друга.

Турция подтвердила поддержку палестинского государства: «Мы еще раз подчеркиваем, что как Турция продолжим нашу поддержку создания независимого, суверенного и территориально целостного Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме».