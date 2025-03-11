ПОЛИТИКА
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Брюссель поддержал мирные инициативы США
Евросоюз поддержал инициативу о перемирии между Украиной и Россией, а также возобновление военной помощи Киеву и обмен разведданными, заявила Урсула фон дер Ляйен
Брюссель поддержал мирные инициативы США
Урсула фон дер Ляйен / Reuters
11 марта 2025 г.

Европейский Союз поддерживает предложение о 30-дневном перемирии, которое обсуждали США и Украина на переговорах в Джидде. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Это позитивное развитие событий, которое может стать шагом к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины. Мяч теперь на стороне России», — написала она в X.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС готов сыграть свою роль в мирном урегулировании совместно с партнерами.

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник призвал военное руководство Европы и НАТО разработать план гарантий безопасности для Украины в случае прекращения огня.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также положительно оценил переговоры в Джидде, заявив, что Европа готова работать над прочным миром.

США и Украина провели переговоры 11 марта, по итогам которых Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. Вашингтон предложил расширить перемирие не только на воздушное и морское пространство, но и по всей линии фронта. В ответ США вернут Украине военную помощь, включая обмен разведданными.

По данным Белого дома, встреча с российскими представителями состоится в ближайшее время.

Российская сторона пока не подтверждала планы таких переговоров.

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