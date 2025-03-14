ПОЛИТИКА
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США против ядерного оружия в Польше
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп вряд ли поддержит размещение американского ядерного оружия в Польше, комментируя инициативу президента Анджея Дуды
США против ядерного оружия в Польше
Джей Ди Вэнс / Reuters
14 марта 2025 г.

Президент США Дональд Трамп не хочет распространения ядерного оружия в Восточной Европе, считает вице-президент Джей Ди Вэнс. В интервью Fox News он отметил, что не обсуждал этот вопрос с Трампом, но был бы удивлен, если бы президент поддержал такую инициативу.

«Я не говорил с президентом конкретно об этом вопросе, но я был бы шокирован, если бы он поддержал распространение ядерного оружия дальше на восток Европы», — заявил Вэнс.

Так он отреагировал на заявление президента Польши Анджея Дуды, который предложил перебросить американское ядерное оружие в Польшу в качестве средства сдерживания.

«Границы НАТО сдвинулись на восток в 1999 году, поэтому через 26 лет должна произойти и перестройка инфраструктуры НАТО на востоке. Для меня это очевидно. Я считаю, что настало время, и было бы безопаснее, если бы это оружие уже находилось здесь», — отметил Дуда.

В 2022 году, польский президент уже выдвигал аналогичное предложение администрации Джо Байдена, однако инициатива тогда не увенчалась успехом.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости получения доступа к ядерному и другим видам нетрадиционного оружия, в том числе через участие в инициативе французского ядерного зонтика, предложенной президентом Эммануэлем Макроном, в условиях стремления европейских стран усилить свою независимость от Соединенных Штатов в вопросах безопасности.

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