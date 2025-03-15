Президент США Дональд Трамп в пятницу подтвердил свое намерение прекратить российско-украинский конфликт, однако отметил, что предстоит еще много работы.

«Мы сейчас стремимся к прекращению огня с Россией, и у нас были очень хорошие переговоры на эту тему. Мы получили очень хорошие ответы, — заявил Трамп в Министерстве юстиции. — Но нам нужно посмотреть, что произойдет. Это все еще долгий путь».

Его комментарии прозвучали через несколько часов после публикации в социальной сети Truth Social, где он сообщил о «очень хороших и продуктивных обсуждениях» с президентом России Владимиром Путиным, состоявшихся в четверг.

В своем посте Трамп отметил, что «есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может наконец закончиться», и сообщил, что попросил Путина пощадить жизни украинских военных, которые, по его словам, окружены российскими войсками.

«Боевые действия невероятные. У России сейчас большая группа украинских солдат окружена и находится в серьезной опасности... Я попросил их не убивать этих солдат», — сказал Трамп во время своего выступления.

Путин, со своей стороны, ранее заявил, что понимает призыв Трампа учитывать гуманитарные соображения.

«В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будут гарантированы жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации», — сказал Путин.

В четверг российский лидер приветствовал поддержанный США план 30-дневного прекращения огня в Украине, который также был принят Киевом, но отметил, что любое перемирие должно привести к окончательному урегулированию, которое будет направлено на устранение коренных причин конфликта. В тот же день президент встретился со специальным посланником США Стивеном Уиткоффом.

США с момента инаугурации Трампа активно участвуют в дипломатических усилиях по прекращению более чем трехлетней войны, ведя переговоры как с Украиной, так и с Россией.

«Я хочу это остановить... Это нелегко. Это сложная задача, но я думаю, мы делаем это», — добавил Трамп.