Президент США Дональд Трамп не смог исполнить обещания прекратить конфликты в Украине и на Ближнем Востоке. Пока его «бурная деятельность» ограничивается лишь словами и блицкригом новых обещаний и телефонных звонков. Но на деле его мирные инициативы не дали никаких плодов, пишет Financial Times (FT).

Трамп попытался представить свой телефонный разговор с Владимиром Путиным как успех, заявив, что «договор о мире» по Украине продвигается, а «процесс» урегулирования идет полным ходом. Однако реальность оказалась менее оптимистичной.

Путин отказался от полноценного прекращения огня, на котором настаивал Трамп, согласившись лишь на временный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Это стало очередным ударом по амбициям американского президента быстро завершить войну.

Такой мораторий выгоден исключительно России, поскольку Украина эффективно била по нефтяным и газовым объектам РФ, снизив поставки бензина по всей стране. Правительство России даже вынуждено было засекретить статистику о количестве бензина.

Неудачи преследуют Трампа и на Ближнем Востоке. Несколько часов спустя после его разговора с Путиным рухнуло перемирие в Газе, достигнутое при посредничестве администрации Трампа и бывших чиновников Джо Байдена. Война вспыхнула с новой силой, а Вашингтон был вынужден наносить удары по объектам хуситов в Йемене, обостряя ситуацию с Ираном.

Между тем его давление на Киев лишь усилило позиции Москвы. По мнению экс-советницы Белого дома Фионы Хилл, Путин «дал Трампу мелкую уступку, не уступив ничего».

Союзники Трампа уверяют, что он добьется своих целей. Однако критики считают его подход поверхностным, а желание получить быстрые победы — контрпродуктивным. Трамп уже сменил позицию по Газе: в один день он договаривается с ХАМАС и поддерживает призывы к миру. На другой — резко поддерживает Нетаньяху и новые израильские удары.

Некоторые эксперты опасаются, что Трамп пойдет на дальнейшие уступки Путину, чтобы спасти свое мирное соглашение. Для Трампа пиар сейчас важнее реальности, констатирует газета.



