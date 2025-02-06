ПОЛИТИКА
2 мин чтения
«Не Киргизия, а Кыргызская Республика»
В парламенте Кыргызстана раскритиковали кабмин за мягкую реакцию на заявление Михаила Мишустина о «давлении» на российские компании, потребовав жесткого ответа
«Не Киргизия, а Кыргызская Республика»
Камила Талиева / User Upload
6 февраля 2025 г.

Депутат парламента Кыргызстана Камила Талиева подвергла критике председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева за отсутствие оперативной реакции на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о якобы оказываемом давлении на российские компании в Кыргызстане.

Выступая на заседании парламента 5 февраля, Талиева заявила, что Касымалиев должен был ответить на обвинения сразу.

«Мы живем в правовом государстве. Он не смог ответить: «Если у вас долг в 50 млн долларов, вы должны его выплатить». Нас без всяких оснований обвиняют в «незаконных действиях, давлении и грабеже». Михаил Мишустин все время повторял: «Киргизия, Киргизия». Наше государство имеет юридическое название - Кыргызская Республика. Почему он называет «Киргизия»? Наш премьер-министр не смог отреагировать дипломатично. Как говорится в пословице, «куй железо, пока горячо», надо было ответить на месте», — заявила депутат.

На том же заседании депутат Жанар Акаев назвал заявления Мишустина о давлении на российский бизнес в Кыргызстане необоснованными.

31 января на встрече с Касымалиевым глава российского правительства выразил «серьезную озабоченность» по поводу «необоснованных претензий» со стороны кыргызских госструктур в отношении российских компаний. По его словам, в дипломатической ноте российского МИД указаны конкретные факты «противоправных, иногда вымогательских действий».

3 февраля председатель налоговой службы Кыргызстана Алмамбет Шыкмаматов отверг эти обвинения, заявив, что Мишустин придал хозяйственному вопросу политическую окраску.

Бишкек настаивает, что требования к бизнесу носят законный характер и не являются давлением на российские компании.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us