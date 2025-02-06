Депутат парламента Кыргызстана Камила Талиева подвергла критике председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева за отсутствие оперативной реакции на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о якобы оказываемом давлении на российские компании в Кыргызстане.

Выступая на заседании парламента 5 февраля, Талиева заявила, что Касымалиев должен был ответить на обвинения сразу.

«Мы живем в правовом государстве. Он не смог ответить: «Если у вас долг в 50 млн долларов, вы должны его выплатить». Нас без всяких оснований обвиняют в «незаконных действиях, давлении и грабеже». Михаил Мишустин все время повторял: «Киргизия, Киргизия». Наше государство имеет юридическое название - Кыргызская Республика. Почему он называет «Киргизия»? Наш премьер-министр не смог отреагировать дипломатично. Как говорится в пословице, «куй железо, пока горячо», надо было ответить на месте», — заявила депутат.

На том же заседании депутат Жанар Акаев назвал заявления Мишустина о давлении на российский бизнес в Кыргызстане необоснованными.

31 января на встрече с Касымалиевым глава российского правительства выразил «серьезную озабоченность» по поводу «необоснованных претензий» со стороны кыргызских госструктур в отношении российских компаний. По его словам, в дипломатической ноте российского МИД указаны конкретные факты «противоправных, иногда вымогательских действий».

3 февраля председатель налоговой службы Кыргызстана Алмамбет Шыкмаматов отверг эти обвинения, заявив, что Мишустин придал хозяйственному вопросу политическую окраску.

Бишкек настаивает, что требования к бизнесу носят законный характер и не являются давлением на российские компании.