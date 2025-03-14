ПОЛИТИКА
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Алкогольные войны
Трамп угрожает 200-процентным тарифом на алкоголь из ЕС в ответ на планы ЕС повысить налоги на американский виски
Алкогольные войны
Виноградник Domaine Les Trois Toits недалеко от Нанта, Франция
14 марта 2025 г.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 200-процентный тариф на всю алкогольную продукцию, поставляемую в США из Европейского союза (ЕС), что является очередным этапом эскалации торговой войны.

Эта угроза стала ответом на планы ЕС ввести 50-процентный налог на импорт американского виски в качестве ответной меры на пошлины, введенные Трампом на сталь и алюминий.

Президент США потребовал немедленной отмены «отвратительного» тарифа ЕС на американский виски, назвав блок «враждебным и оскорбительным», созданным для того, чтобы «воспользоваться ситуацией в США».

Представитель Европейской комиссии сообщил, что «готовятся телефонные переговоры» между США и ЕС для обсуждения ситуации. Торговый комиссар Марош Шефчович связался с американскими коллегами после последней угрозы Трампа.

Эта конфронтация стала очередным витком торговой войны, которая потрясла финансовые рынки и вызвала обеспокоенность по поводу ее влияния на экономику и потребителей в мире, включая США. По данным Европейского комитета винных предприятий, представляющего европейскую винодельческую промышленность, Европа ежегодно поставляет в США вина на сумму более 4,5 млрд евро.

США являются крупнейшим экспортным рынком для Европы. Генеральный секретарь группы Игнасио Санчес Рекарте предупредил, что если Трамп осуществит свои угрозы, это разрушит рынок и приведет к потере тысяч рабочих мест. Он призвал обе стороны не вмешивать вино в этот конфликт.

Последнее обострение произошло после того, как США ввели новые пошлины на сталь и алюминий, которые обложили импорт металлов пошлиной в размере 25% и отменили освобождение от пошлин для некоторых стран, включая ЕС и Канаду.

Канада и Европа, являясь одними из крупнейших торговых партнеров Америки, назвали эти налоги необоснованными и ответили собственными тарифами на ряд американских товаров. Меры ЕС должны вступить в силу 1 апреля.

Однако Трамп пока не проявил желания заключать сделки по стали и алюминию. «Если этот тариф не будет немедленно отменен, США вскоре введут 200-процентный тариф на все вино, шампанское и алкоголь из Франции и других стран ЕС», — написал он в социальных сетях.

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