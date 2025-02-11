ВОЙНА В ГАЗЕ
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Трамп намерен заполучить Газу бесплатно
Дональд Трамп заявил, что США возьмут сектор Газа под контроль без финансовых вложений, а палестинцев переселят в «красивые места»
Трамп намерен заполучить Газу бесплатно
Абдалла II и Дональд Трамп / Reuters
11 февраля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США будут владеть сектором Газа, но не заплатят за это. По его словам, Вашингтон возьмет на себя управление территорией и обеспечит там мир.

«Мы не будем ничего покупать, мы будем владеть этой территорией. И мы сохраним ее, и мы обеспечим мир там», — сказал Трамп во время приветственной церемонии короля Иордании Абдаллы II в Белом доме.

Трамп заявил, что сектор Газа под руководством США будет успешно развиваться, а палестинцев переселят в «красивые места» с гарантиями безопасности и медицинской помощью. В качестве возможных стран для их размещения он назвал Иорданию и Египет.

Король Абдалла отверг возможность размещения палестинцев в Иордании, подчеркнув, что страна будет действовать исходя из собственных национальных интересов. Однако он выразил готовность принять 2000 больных палестинских детей для оказания медицинской помощи.

Трамп также усомнился в готовности движения ХАМАС выполнить обязательства по освобождению израильских пленных.

Ранее Трамп заявил, что палестинцы, перемещенные в соседние страны, не смогут вернуться в Газу, а Вашингтон рассматривает создание специальных территорий в Иордании и Египте для их переселения.

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