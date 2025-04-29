Израиль продолжает удерживать в тюрьмах 49 палестинских журналистов, арестованных с 7 октября 2023 года, когда начались массированные удары по сектору Газа. Об этом сообщило Палестинское общество заключенных.

По данным организации, израильские силы задержали журналиста Али ас-Самуди в ходе рейда на его дом в Дженине. После его ареста число палестинских журналистов, остающихся под стражей, достигло 49.

Всего с 7 октября израильскими властями были задержаны 177 представителей прессы. Почти треть из них до сих пор находятся в заключении.

В заявлении общества подчеркивается, что Израиль систематически преследует палестинских журналистов с помощью арестов. В Газе представители прессы становятся мишенями для целенаправленных атак. Организация называет этот период «одним из самых кровавых для журналистов».

На Западном берегу с начала войны зарегистрировано 19 случаев административного задержания журналистов, в том числе Самира Хувейры и Ибрагима Абу Саффие.

С 7 октября в оккупированных Восточном Иерусалиме и на Западном берегу усилились аресты, рейды и случаи насилия против палестинцев. По данным местных источников, за это время были убиты 957 палестинцев, включая 171 ребенка. Более 7000 человек получили ранения, 16 400 были арестованы.

После вступления в силу перемирия в Газе, Израиль 21 января начал военную операцию «Железная стена» в Дженине и одноименном лагере беженцев. Впоследствии атаки распространились на Тулькарм, Тубас и прилегающие лагеря.

Израильская армия продолжает оккупацию лагерей беженцев в Дженине и Тулькарме.