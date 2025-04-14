За несколько часов до того, как Дональд Трамп объявил о 90-дневной отсрочке введения пошлин, он провел важный телефонный разговор — с президентом и министром финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер.

Как сообщает агентство Bloomberg, именно этот разговор стал одним из решающих факторов, повлиявших на решение Трампа смягчить курс в торговом противостоянии.

Келлер-Зуттер в публикации в X назвала беседу от 9 апреля «открытой и конструктивной». Она подчеркнула, что изложила позицию Берна по двусторонней торговле и наметила пути, как учесть интересы США. Стороны договорились продолжить переговоры в ближайшее время.

При этом, по оценке Bloomberg, президент Швейцарии уложилась всего в полчаса и решила сделать акцент на фактах. А конкретно на фактах, которые больнее всего ударят именно по личному состоянию Трампа.

Политик сделала акцент на том, что ее страна — один из ключевых инвесторов в американскую экономику: шестое место по объему инвестиций, четвертое — в производстве и первое — в сфере исследований и разработок. «Я объяснила это президенту Трампу — и думаю, это сыграло свою роль», — сказала она.

Ранее Трамп собирался ввести пошлины в размере 31% на все швейцарские товары — значительно больше, чем для Евросоюза (20%). Решение вызвало шок в Берне: экономика Швейцарии традиционно ориентирована на экспорт, и столь высокий тариф стал бы ударом по ее ключевым отраслям.

Кроме того, стало известно, что бренд Trump Watches, принадлежащий самому Трампу, производит свои люксовые модели часов именно в Швейцарии. Среди них — хронограф за $2999 и модель Tourbillon за $100 000.

Тарифы бы поставили предприятия Трампа на грань банкротства.

На фоне резкого роста поставок золота из Швейцарии в США и исторического роста цен на драгметалл, Швейцарии удалось добиться приостановки тарифов. Единственный вопрос — надолго ли? Не восстановит ли Трамп тарифы через три месяца?



