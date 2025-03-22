ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Хуситы предостерегают от полетов в Бен-Гурион
Йеменские хуситы заявили о новой атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, третьей по счету за последние двое суток
Хуситы предостерегают от полетов в Бен-Гурион
Аэропорт Бен-Гурион / Reuters
22 марта 2025 г.

Представитель вооруженных сил движения хуситов Яхья Сариа сообщил, что аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве был атакован гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2». По его словам, это уже третья операция хуситов по израильскому аэропорту за последние 48 часов. Он заявил, что атака была успешной.

Сариа также предупредил все авиакомпании о том, что аэропорт Бен-Гурион считается небезопасным для полетов и останется таковым до прекращения атак на сектор Газа и снятия блокады.

Он добавил, что хуситы продолжат противодействие США, которые продолжают наносить авиаудары по территории Йемена.

Это уже пятая атака со стороны хуситов по территории Израиля с 18 марта. В этот день израильская армия возобновила масштабные удары по сектору Газа, нарушив соглашение о прекращении огня.

7 марта хуситы дали Израилю четыре дня на доставку гуманитарной помощи в Газу, пригрозив в противном случае возобновить морские операции.

15 марта США Дональд Трамп заявил, что приказал армии нанести «массированный удар» по хуситам. В ответ лидер движения Абдулмалик аль-Хуси пригрозил атаковать американские самолеты и корабли, а также расширить морскую блокаду.

По данным хуситов, в результате авиаударов США и Великобритании по ряду городов Йемена, включая столицу Сану, погибли не менее 53 человек, еще 107 получили ранения.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us