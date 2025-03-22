Представитель вооруженных сил движения хуситов Яхья Сариа сообщил, что аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве был атакован гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2». По его словам, это уже третья операция хуситов по израильскому аэропорту за последние 48 часов. Он заявил, что атака была успешной.

Сариа также предупредил все авиакомпании о том, что аэропорт Бен-Гурион считается небезопасным для полетов и останется таковым до прекращения атак на сектор Газа и снятия блокады.

Он добавил, что хуситы продолжат противодействие США, которые продолжают наносить авиаудары по территории Йемена.

Это уже пятая атака со стороны хуситов по территории Израиля с 18 марта. В этот день израильская армия возобновила масштабные удары по сектору Газа, нарушив соглашение о прекращении огня.

7 марта хуситы дали Израилю четыре дня на доставку гуманитарной помощи в Газу, пригрозив в противном случае возобновить морские операции.

15 марта США Дональд Трамп заявил, что приказал армии нанести «массированный удар» по хуситам. В ответ лидер движения Абдулмалик аль-Хуси пригрозил атаковать американские самолеты и корабли, а также расширить морскую блокаду.

По данным хуситов, в результате авиаударов США и Великобритании по ряду городов Йемена, включая столицу Сану, погибли не менее 53 человек, еще 107 получили ранения.