ВОЙНА В ГАЗЕ
Как Израиль планирует распространить свою гегемонию на весь Ближний Восток
С начала XX века внешние силы перекраивали Ближний Восток под свои интересы. Сегодня звучит новая концепция — Pax Israelica: Израиль как ключевой игрок и гарант «мира» в регионе, окружённый покорными режимами.
Как Израиль планирует распространить свою гегемонию на весь Ближний Восток / TRT Russian
31 июля 2025 г.

От Сирии до Саудовской Аравии, от Ливана до Ирана — речь идёт о переформатировании границ и политики. Эта новая доктрина была озвучена Нетаньяху после начала войны в Газе: Ближний Восток больше не будет прежним.

