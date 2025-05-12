Последнее громкое заявление Дональда Трампа — идея переименовать Персидский залив — стало не просто эпизодом. Это часть глубокой и давней одержимости: перекроить политическую карту мира под свою личную концепцию, пишет Politico. То, что раньше казалось всего лишь словами, сегодня стало внешнеполитической стратегией с глобальными последствиями.
Идея с переименованием Персидского залива, похоже, воплотится в жизнь во время визита Трампа в Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Эти три страны давно называют залив Арабским или же просто Заливом (на арабском «халидж»). Иран уже пообещал обрушить «гнев всего народа» на Америку, если Трамп переименует Персидский залив.
Картографическая мания Трампа — от переименования Мексиканского залива в «залив Америки» до заявления, что Сектор Газа — это «прибрежная недвижимость», и идеи «заполучить» Гренландию — вышла на первый план международной повестки. Его встреча с премьер-министром Канады Марком Карни вызвала бурную реакцию: Карни категорически отверг предложение войти в состав США, заявив, что Канада не продается. На что Трамп ответил: «Никогда не говори никогда».
Желание переименовывать и перекраивать границы уходит корнями в карьеру Трампа в сфере недвижимости, где ценность часто определяется брендом, а границы — лишь начальная точка.
«Я прежде всего девелопер, — сказал Трамп канадскому премьеру. — Убираешь искусственные линии — и видишь великолепную картину».
Такая риторика вызывает протесты по всему миру — от Дании, разгневанной из-за Гренландии, до Мексики, пригрозившей судом за переименование Мексиканского залива.
Во время первого срока Трамп также активно использовал географию в политической коммуникации — от измененных маркерами диаграмм до публикаций карты, где США, Канада и Гренландия объединились в одно государство. По мнению опрошенных Politico экспертов, это не просто игра с названиями. Как заявил профессор географии Карл Оффен: «Назвать — значит заявить права».