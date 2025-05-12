Последнее громкое заявление Дональда Трампа — идея переименовать Персидский залив — стало не просто эпизодом. Это часть глубокой и давней одержимости: перекроить политическую карту мира под свою личную концепцию, пишет Politico. То, что раньше казалось всего лишь словами, сегодня стало внешнеполитической стратегией с глобальными последствиями.

Идея с переименованием Персидского залива, похоже, воплотится в жизнь во время визита Трампа в Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Эти три страны давно называют залив Арабским или же просто Заливом (на арабском «‎халидж»‎). Иран уже пообещал обрушить «гнев всего народа» на Америку, если Трамп переименует Персидский залив.

Картографическая мания Трампа — от переименования Мексиканского залива в «залив Америки» до заявления, что Сектор Газа — это «прибрежная недвижимость», и идеи «заполучить» Гренландию — вышла на первый план международной повестки. Его встреча с премьер-министром Канады Марком Карни вызвала бурную реакцию: Карни категорически отверг предложение войти в состав США, заявив, что Канада не продается. На что Трамп ответил: «Никогда не говори никогда».

Желание переименовывать и перекраивать границы уходит корнями в карьеру Трампа в сфере недвижимости, где ценность часто определяется брендом, а границы — лишь начальная точка.

«Я прежде всего девелопер, — сказал Трамп канадскому премьеру. — Убираешь искусственные линии — и видишь великолепную картину».

Такая риторика вызывает протесты по всему миру — от Дании, разгневанной из-за Гренландии, до Мексики, пригрозившей судом за переименование Мексиканского залива.

Во время первого срока Трамп также активно использовал географию в политической коммуникации — от измененных маркерами диаграмм до публикаций карты, где США, Канада и Гренландия объединились в одно государство. По мнению опрошенных Politico экспертов, это не просто игра с названиями. Как заявил профессор географии Карл Оффен: «Назвать — значит заявить права».





