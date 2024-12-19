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Трамп приближает шатдаун
Дональд Трамп призвал Конгресс отклонить временный законопроект о финансировании правительства, что может привести к шатдауну и нарушению работы федеральных служб
Трамп приближает шатдаун
Дональд Трамп / Reuters
19 декабря 2024 г.

Избранный президент США Дональд Трамп публично призвал Конгресс отклонить временный законопроект о финансировании правительства, который должен быть принят до 21 декабря. Он назвал документ «подарками для демократов» и предложил использовать новый законопроект для решения проблемы государственного долга.

Этот шаг увеличивает вероятность частичной приостановки работы госучреждений. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер осудила действия Трампа, заявив, что отказ от соглашения нанесет ущерб фермерам, пострадавшим от стихийных бедствий, и создаст нестабильность по всей стране.

Текущий законопроект предусматривает продление финансирования госагентств до марта 2025 года, а также включает $100 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий и $10 млрд в помощь сельскому хозяйству. Дополнительно он предлагает повышение зарплат законодателям и меры против скрытых комиссий в гостиницах.

Трамп и избранный вице-президент Джей Ди Вэнс предложили заменить документ, обвиняя Конгресс в политических играх. Илон Маск, рекомендованный Трампом на пост главы нового департамента эффективности правительства, также выступил против законопроекта, заявив, что «этот закон не должен пройти».

Если Конгресс не примет документ до установленного срока, федеральные ведомства, включая Пентагон и НАСА, могут приостановить работу. Это станет первым шатдауном с декабря 2018 года, который длился более месяца.

В настоящее время демократы контролируют Сенат, а президент Джо Байден остается у власти до инаугурации Трампа 20 января.

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