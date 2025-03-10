Госсекретарь США Марко Рубио объявил о начале кампании по выдворению из страны сторонников палестинского движения ХАМАС. Он подчеркнул, что визы и грин-карты таких лиц будут аннулироваться, чтобы они могли быть депортированы.

«Мы аннулируем визы и/или грин-карты сторонников ХАМАС в Америке, чтобы их можно было депортировать», — написал Рубио в соцсети X, прикрепив к посту новость о задержании палестинского студента Махмуда Халила.

Махмуд Халил – аспирант Колумбийского университета в Нью-Йорке. В 2024 году он принимал активное участие в пропалестинских протестах, когда студенты разбили палаточный лагерь у здания университета.

Халил был одним из ведущих переговорщиков с администрацией вуза. 9 марта его задержали сотрудники пограничной службы США.

Это задержание стало первым громким случаем в рамках заявленной Рубио политики ужесточения контроля за присутствием в стране лиц, поддерживающих ХАМАС.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о жестких мерах против протестов в учебных заведениях, заявив, что колледжи, школы и университеты, допускающие незаконные акции, будут лишены федерального финансирования.

«Все федеральное финансирование будет прекращено для любого колледжа, школы или университета, где разрешены незаконные протесты. Подстрекатели будут заключены в тюрьму и/или навсегда отправлены в страну, из которой они прибыли. Американские студенты будут навсегда исключены или, в зависимости от преступления, арестованы. Ношение масок будет запрещено», — написал Трамп в Truth Social.