Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил с резкой критикой в адрес США, заявив, что Вашингтон подрывает единство Запада и фактически передает ответственность за безопасность Европы без своего участия.

«Не только ось зла пытается пересмотреть мировой порядок. США разрушают мировой порядок. Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира», — заявил Залужный, выступая в британском Королевском институте международных отношений, передает The Times.

Он также выразил опасения, что НАТО может прекратить свое существование, а Россия «придет за Европой», если США продолжат курс на сокращение участия в глобальной безопасности.

Залужный рассматривается как возможный кандидат в президенты Украины, хотя, по данным украинского издания «Телеграф», он пока не принял окончательного решения о своем участии в выборах.

По данным опроса британского агентства Survation, проведенного на этой неделе, 44% украинцев готовы поддержать действующего президента Украины Владимира Зеленского на выборах. Его ближайшим соперником стал Валерий Залужный, который отстает более чем на 20%. Петр Порошенко получил 10%, а Юлия Тимошенко – всего 5,7%, сообщает Politico.

19 февраля американский президент призвал Украину провести выборы и назвал Зеленского «диктатором без выборов».

28 февраля Зеленский прибыл в США для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако во время встречи с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла перепалка. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение не было подписано.