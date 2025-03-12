Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал соглашение между США и Украиной о возможном прекращении огня, заявив, что Москва не примет условий Вашингтона.

«Россия наступает, и потому с Россией будет по-другому», — написал Косачев в Telegram. По его словам, любые договоренности должны быть достигнуты на российских условиях, «а не на американских».

«Реальные соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте. Что должны понимать и в Вашингтоне. <...> Победа будет за нами», — заключил российский чиновник.

США и Украина провели переговоры в Джидде, по итогам которых Киев выразил готовность к 30-дневному перемирию, если Москва согласится.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре американская делегация встретится с российскими представителями, а сам он рассчитывает обсудить ситуацию с Владимиром Путиным в ближайшие дни.

Трамп подчеркнул, что согласие Москвы станет «75% пути» к завершению конфликта, но предупредил, что без договоренности боевые действия продолжатся.

Госсекретарь Марко Рубио отметил, что теперь «мяч на стороне России», а представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила контактов с США в ближайшее время.