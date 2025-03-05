Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Киир Стармер рассматривают возможность визита в Вашингтон на следующей неделе, сообщает Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники. Лидеры намерены представить «единый фронт» в вопросе мирного урегулирования российско-украинской войны.

По информации Daily Mail, Макрон и Стармер, ранее посещавшие Вашингтон с целью убедить Трампа поддержать долгосрочную стабильность в Украине, пытаются восстановить диалог между Киевом и Белым домом, который прервался после публичного конфликта между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете 28 февраля. Ссора между лидерами привела к срыву подписания соглашения о добыче полезных ископаемых и последующему решению Вашингтона приостановить военную помощь Киеву.

4 марта Зеленский провел телефонные переговоры со Стармером и позже выступил с заявлением, в котором назвал инцидент в Овальном кабинете «досадным», выразив готовность работать над мирным соглашением под «сильным лидерством» Трампа. Он также предложил первые шаги к миру, включая обмен пленными и прекращение огня в воздухе и на море, что ранее упоминал Макрон.

Во время выступления в Конгрессе Трамп сказал, что «ценит» позицию Зеленского, но не прокомментировал возможное возобновление военной помощи. Лидеры Украины, Франции и Великобритании рассчитывают обсудить этот вопрос в ходе визита.

Представитель французского правительства подтвердил, что поездка рассматривается, но не стал раскрывать детали.

Запланированная встреча происходит на фоне резкого изменения политики Вашингтона в отношении Украины и России, а также сомнений в готовности США сохранять прежний уровень поддержки европейской безопасности. В то же время Стармер и Макрон продолжают активно продвигать инициативу по усилению обороноспособности Европы и обсуждают возможность развертывания миротворческих сил в Украине для мониторинга потенциального прекращения огня.