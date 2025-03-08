Российские военные использовали газопровод для атаки на позиции ВСУ в районе города Суджа в Курской области, сообщил украинский журналист и главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов.

«Сегодня обнаружен прорыв вражеской пехоты в районе города Суджа — россияне использовали трубу газопровода, чтобы незаметно перекинуть штурмовую роту и вклиниться в наши боевые порядки», — написал Бутусов.

Украинские СМИ предполагают, что речь идет о газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород, по которому до 1 января 2025 года Россия поставляла газ в Европу. Диаметр одной трубы составляет 1,4 метра.

Об использовании газопровода для переброски войск также сообщил украинский OSINT-проект DeepState, однако точных данных о ходе операции у него нет.

Информацию подтвердил источник «Украинской правды» в украинском подразделении, действующем в Курской области. По его словам, в атаке участвовали до 100 российских военных, но для ВСУ это не стало неожиданностью.

В то же время российские военные корреспонденты сообщают о наступлении армии РФ в Курской области. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что «на всех направлениях курского участка фронта подразделения перешли в масштабное наступление».

В сети также появились видео, на которых, как утверждается, российские войска взяли под контроль село Черкасское Поречное под Суджей.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.